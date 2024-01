Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ogłosiła nabór ochotników do jednostek aktywnego działania w wywiadzie ukraińskim.

Ukraina idzie po Krym. Będą "mieczem karzącym"

"Lubicie grzmoty piorunów w górach? A kiedy ostatni raz słyszeliście je w górach Krymu? Może czas to wspólnie z nami zorganizować? Dołącz do aktywnych jednostek akcji GUR MO Ukrainy - a będziesz miał okazję zrobić prawdziwe 'grzmoty' wrogom, gdziekolwiek są i jeśli się nie ukryją" - napisała Dyrekcja Wywiadu na swoim profilu na platformie Facebook, zachęcając do wzięcia udziału w naborze.