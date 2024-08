"Udaremniono atak na granicę". Rosjanie o akcji Ukraińców

Wojna na Ukrainie. "Udaremniono atak na granicę". Rosja alarmuje

"Z rejonów sudżańskiego i korieniewskiego napływają informacje o próbach przedarcia się ukraińskich sił zbrojnych na terytorium obwodu kurskiego. Żołnierze Służby Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji i Sił Zbrojnych Rosji zapobiegli naruszeniu granicy" - przekazał Smirnow w mediach społecznościowych. Strona ukraińska nie odniosła się do tych informacji.

Ukraińcy, którzy wdali się do obwodu kurskiego posuwają się w kierunku miejscowości Gonczarowka w rejonie sudżańskim - podaje z kolei kanał Astra na Telegramie, powołując się na relacje lokalnych mieszkańców. Przeczy to zapewnieniom strony rosyjskiej o udaremnieniu próby sforsowania granicy. "Walki trwają. Według dostępnych danych z kilku źródeł, wrogowi udało się wtargnąć na nasze terytorium kilkoma jednostkami pojazdów opancerzonych" - czytamy.

Ukraińskie Siły Zbrojne próbują wedrzeć się także do obwodu biełgorodzkiego - czytamy w kolejnym wpisie na kanale Astra. Wedle najnowszych relacji w ataku na rosyjską granice miało zginąć 20 "ukraińskich dywersantów", a 50 odniosło rany - przekazano we wpisie na kanale Mash tuż przed godz. 11:00. Doniesienia te są jednak niepotwierdzone przez niezależne źródła.

Rosja. Apel do mieszkańców o zachowanie spokoju

"Wzywam do zaufania oficjalnym źródłom informacji i nie dawania wiary działaniom prowokatorów" - zaapelował Smirnow do mieszkańców. Po kilku minutach zamieścił drugi wpis: "Zagrożenie rakietowe! Jeśli jesteś w domu, schroń się w pomieszczeniach bez okien. Jeśli jesteś na zewnątrz, udaj się do najbliższego budynku lub schronu". Wcześniej polityk przekazał, że nad obwodem kurskim strącono w nocy 14 ukraińskich dronów.