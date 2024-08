"Niecodzienny atak wykonany w ciągu dnia w pobliżu Mostu Krymskiego. Rosja twierdzi, że w kierunku portu Kuwkaz, tuż nad mostem w Kraju Krasnodarskim, wystrzelono pociski rakietowe Neptun" - relacjonował w czwartek na portalu X dziennikarz Tim White. Dodał, że most został zamknięty na 40 minut. "Wygląda na to, że trafiony został prom i jakiś łatwopalny ładunek" - dodał.

Te same informacje podał serwis Meduza, powołując się na kanał w Telegramie Krymskij Wietier.

Atak na prom w porcie Kawkaz. Ukraina wystrzeliła pociski

Miejscowe władze przekazały, że Ukraina przeprowadziła atak na prom załadowany zbiornikami paliwa, co doprowadziło do pożaru w porcie. Służby ustalają wielkość pożaru i sprawdzają, czy są ofiary. Do portu skierowano pociąg gaśniczy.