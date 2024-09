Tajemnicza budowla Rosjan przy moście Krymskim. Ukraińcy nie wiedzą, co to jest

Rosyjskie wojsko wznosi tajemniczą budowlę na Krymie, nieopodal mostu Kerczeńskiego. Mimo obserwacji postępujących prac, Ukraińcy nie są w stanie wskazać, czym w założeniu ma być obiekt. - Będzie wiadomo, co to jest, gdy to ukończą - powiedział rzecznik ukraińskich Sił Morskich, Dmytro Pletenczuk.