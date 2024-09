Informacje o nakazie sądu do Państwowego Biura Śledczego przekazał szef sztabu Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej Bohdan Krotewycz.

"Spodziewałem się odmowy, ale chciałem ją usłyszeć osobiście" - przekazał w mediach społecznościowych, zaznaczając, że sprawa postępowanie zostanie wszczęte. " To wielki krok, ale jeszcze nie zwycięstwo " - zaznaczył.

Spór wewnątrz ukraińskiej armii. Oskarżenia padły na generała

Jeszcze w czerwcu szef sztabu Azowskiej Brygady Gwardii Narodowej Bohdan Krotewycz zwrócił się do Państwowego Biura Śledczego o wszczęcie natychmiastowego śledztwa wobec jednego z generałów .

Krotewycz w apelu zamieszczonym w mediach społecznościowych wskazywał, że decyzje podejmowane przez jednego z generałów doprowadziły do "zabicia więcej ukraińskich żołnierzy niż poprzez decyzje jakiegokolwiek rosyjskiego generała".

"Przeszkadza mi, że osądzają kombatantów i dowódców brygad za utratę punktu obserwacyjnego, a nie osądzają generała za utratę regionów, dziesiątek miast oraz utratę tysięcy żołnierzy. Warunki, w jakich brygady obecnie walczą, powiem tak, to nierealne bohaterstwo przede wszystkim żołnierzy, dowódców plutonów, kompanii, batalionów i brygad" - pisał.

Wojna w Ukrainie. "99 proc. wojska nienawidzi go"

W apelu Krotewycz nie wskazywał nazwiska generała, o którym pisał. "Całe wojsko teraz rozumie, o jakim człowieku mówię, bo 99 procent wojska nienawidzi go za to, co robi" - zaznaczał.