Skandal w ukraińskiej armii. Gorzkie słowa o generale

Dymisja w ukraińskiej armii. Winny śmierci wielu ukraińskich żołnierzy

Ukraińska Prawda przekazała, że Krotewycz miał mieć uwagi, co do prowadzonych przez Sodoła działań. Zarzucał mu "przekroczenie uprawnień i nieumiejętne dowodzenie wojskiem", co doprowadziło do licznych strat żołnierzy.