Rosja: Setki obiektów wojskowych w zasięgu rakiet. Powstała mapa

Według ISW choć Rosjanie przemieścili ze swych baz znaczną część samolotów - tak by znajdowały się one poza zasięgiem dostarczanych z Zachodu rakiet Storm Shadow i ATACMS - to znaczna liczba rosyjskich obiektów wojskowych wciąż pozostaje w zakresie możliwości tego typu broni.