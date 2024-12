Wojna w Ukrainie. Walki o Kurachowe, Rosjanie mogą zająć miasto

W ocenie eksperta sytuacja w Kurachowie jest bardzo bliska punktu, "w którym Ukraińcy wkrótce stracą miasto" . - (Rosjanie - red.) zaczynają wypychać nasze wojsko z wyżyn w samym Kurachowie. Statystyki są bardzo smutne. Musimy być przygotowani na to, że nasi żołnierze wycofają się z miasta w najbliższej przyszłości - mówił.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie chcą okrążyć Kurachowe

Rosyjski szturm na Donbas trwa od dłuższego czasu , a od kilku miesięcy okupanci za cel obrali zajęcie miasta Kurachowe. Jeszcze w listopadzie pojawiły się informacje o tym, że Rosjanie dążą do otoczenia miasta , zamykając tym samym Ukraińców w tak zwanym worku ogniowym.

Wówczas zaczęły mnożyć się spekulacje na temat możliwego wycofania się z tego rejonu ukraińskich żołnierzy oraz tego, kiedy miałoby to nastąpić. Analitycy i wojskowi oceniali, że może to nastąpić w ciągu tygodni bądź miesięcy. Były oficer Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwan Stupak twierdził, że jeśli sytuacja w mieście nie zmieni się na korzyść Kijowa, być może "do końca tego roku" Kurachowe zostanie otoczone przez Rosjan.