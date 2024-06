"Dzisiaj Rosja zrzuciła na Ukrainę pierwszy FAB-3000 M-54 KMPK uderzając w budynek Nowej Poczty nr 1 we frontowej wsi Łypka w obwodzie charkowskim. Na cel spadła bomba o masie 3 ton (głowica bojowa 1,2 tony) . 15 metrów od budynku, ale spowodowało to poważne uszkodzenia" - napisał.

O użyciu przez rosyjskie wojsko tak potężnej broni poinformowali także twórcy kanału społecznościowego Fighterbomber. Autorzy podkreślili, że jest to "pierwsze w historii ludzkości użycie bojowe bomby tego kalibru z KMPK ".

"Chodzi o to, że FAB-300 ma całkowity promień zniszczenia wynoszący 230 metrów, a odłamki zachowują swoją zabijającą siłę na dystansie 1240 metrów" - czytamy.

Wojna na Ukrainie. Potężna bomba użyta przez Rosjan

O komentarz do medialnych doniesień poproszony został rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz . Wojskowy przyznał, że widział nagranie pokazujące rzekome użycie FAB-3000 jednak nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

- Będzie można mówić o tym dopiero wtedy, gdy uda się zebrać szczątki lub przynajmniej zapoznać się z miejscem. Na podstawie nagrania wideo dość trudno to stwierdzić, dlatego konieczne jest poczekać trochę, aż będzie można zbadać to miejsce i z całą pewnością stwierdzić, jaki to był dokładnie rodzaj amunicji - tłumaczył.