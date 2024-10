Groźby Rosji albo Białorusi wobec Polski nie ustają. Teraz niepokojące słowa skierował prodziekan do spraw polityki światowej na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym Andriej Sidorow.

Propagandysta grozi Polsce. Wcześniej robił to Łukaszenka

- Trzeba dać jasno do zrozumienia towarzyszom z Polski, że Białoruś jest naszym - Rosji - gwarantem. Jeśli zrobią krok, to - z całym szacunkiem - Polska może przestać istnieć - powiedział Sidorow.

- Mówiłem już, że atak na Białoruś to trzecia wojna światowa. (...) NATO to NATO, Amerykanie i Polacy są już ustawieni wzdłuż granicy, zwłaszcza polskiej granicy. Wiemy, że polskie kierownictwo już zaciera ręce. Używamy broni jądrowej, a Rosja stanie po naszej stronie - podkreślił, dodając, że "czerwona linia to granice państwa".