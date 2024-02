" Rosja nie próbują wkroczyć do samego Robotyne. Walki toczą się o mocny punkt oporu na południe od wsi. Okupanci przedarli się przez obronę na południowy zachód od Werbowoja , trwają działania stabilizacyjne. Bez wprowadzenia rezerw sytuacja będzie zła . Rozumieją to zarówno nasi, jak i wróg" - czytamy w komunikacie.

Brytyjski ekspert wojskowy: Rosjanie planują coś wielkiego

- Widać, że planują coś wielkiego. Prawdziwym pytaniem jest skala i charakter przyszłych działań. Rosja posiada znaczne zasoby wojskowe, w tym czołgi, pojazdy opancerzone i pozornie nieskończone zasoby personelu. To, co robią z ludźmi, sprowadza się w zasadzie do wrzucenia ich do walki na śmierć i życie, jak mięso. Ale jest ich wielu i kierownictwa nie obchodzi, czy umrą - stwierdził.