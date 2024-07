O skutecznej misji bojowej w głębi Federacji Rosyjskiej jednostka poinformowała w mediach społecznościowych. We wpisie przedstawiającym szczegóły akcji dywersyjnej pojawił się film, na którym widać między innymi spalony rosyjski sprzęt . Nie podano jednak, co dokładnie zostało zniszczone.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie w szeregach ukraiński Sił Zbrojnych

- Jeśli chodzi o działalność naszą i innych formacji ochotniczych, walczą one o swoje państwo. W pewnym sensie nam się to udaje, w pewnym sensie nie, ale nie rezygnujemy ze swojej pracy - stwierdził.

- To jest drugi rok z rzędu, wydarzenia odbywają się w tym samym miejscu, co świadczy o systematyczności podejścia. Myślę, że gdy zmieni się sytuacja na froncie, będzie łatwiej osiągnąć cel. To dla nas bardzo korzystne, że udało się rozciągnąć grupę, skierować swoje siły do obrony granic - przekonywał.