Rosyjscy żołnierze przy granicy z Ukrainą. Możliwy atak na Charków

22 marca rosyjski opozycyjny portal Wiorstka zaalarmował, że resort obrony Rosji planuje masowy pobór do armii i przygotowuje się do potajemnej mobilizacji, by okrążyć i zdobyć Charków. Powiadomiono, że do wojska ma zostać powołanych nawet około 300 tys. ludzi.