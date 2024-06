Eksperci powołani przez ukraińską redakcję BBC oceniają, że powolna ofensywa prowadzona przez Rosję na kilku odcinkach nie pozwala armii Putina osiągnąć przełomu. W ostatnich tygodniach Kreml miał otworzyć co prawda nowy front w pobliżu Torecka, lecz według analizy Rosjanie wciąż próbują znaleźć lukę w ukraińskiej obronie na wschodzie.

Wojna w Ukrainie. BBC: Ukraina z coraz mocniejszą siłą ogniową

Analityk Agił Rustamzade tłumaczy, że dotychczas stosunek ogniowy na froncie w Ukrainie wynosił 1 do 5. Oznacza to, że na jeden ukraiński pocisk Rosja odpowiadała pięcioma. Teraz - dzięki dostawom amunicji artyleryjskiej - stosunek tez zmienił się na 1 do 3.