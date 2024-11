Wojna w Ukrainie. Rosja chce przejąć kluczowy węzeł logistyczny

Ukraińcy mają dość. Spadają morale społeczeństwa

Równolegle do ofensywy spadają morale ukraińskiego społeczeństwa - z nowego sondażu renomowanego Instytutu Gallupa wynika, że już ponad połowa badanych Ukraińców (52 proc.) chce rozpocząć negocjacje pokojowe i jak najszybciej zakończyć wojnę . Współczynnik takich odpowiedzi wzrósł dwukrotnie w ciągu dwunastu miesięcy, "jedynie" niewiele więcej niż co trzeci (38 proc.) jest gotowy walczyć "aż do zwycięstwa".

"The Economist" zauważa, że poparcie dla dalszego oporu przeciwko Rosji spadło we wszystkich częściach Ukrainy. Badanie Instytutu Gallupa pokazało, że w Kijowie poparcie spadło o 39 pkt proc. od 2022 roku. Z kolei we wschodnich regionach (w pobliżu linii frontu) tylko co czwarty badany (27 proc.) chce kontynuowania działań wojennych. Reszta, 63 proc., chce zakończenia wojny.