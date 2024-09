Rosja dostała rakiety od sojusznika? USA ostrzegły Zachód

Rosja otrzymała od Iranu pociski balistyczne krótkiego zasięgu, które będą wykorzystane przeciwko Ukrainie - przekazała agencja Associated Press, powołując się na amerykańskich urzędników. Doniesienia o możliwym transferze broni do Moskwy od sojusznika pojawiły się na początku września. Chociaż Teheran zaprzecza, by doszło do przekazania pocisków, obawy USA nie słabną.