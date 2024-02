"Powiedzieliśmy to Ukraińcom". Jest stanowisko Białego Domu ws. generała Załużnego

To oczywiście suwerenne prawo Ukrainy i prawo Prezydenta Ukrainy do podejmowania decyzji personalnych - stwierdził Jake Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego. To pierwszy tak konkretny komunikat przedstawiciela Białego Domu w sprawie ewentualnego odwołania generała Walerija Załużnego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.