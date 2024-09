Karolina Baca-Pogorzelska i aukcje z rzeczami Rosjan. "Moralnie słabe"

Zdaniem Jarosława Wolskiego - publicysty i eksperta do spraw wojskowości - jej działania pozostawiają wiele do życzenia. "O ile zegarek, naszywka, flaga, czapeczka to jeszcze od biedy rozumiem, to już handlowanie nieśmiertelnikami zdjętymi z poległych żołnierzy jest moralnie i intelektualnie bardzo słabe" - napisał Wolski.

Jak przypomniał, "każdy poległy ma prawo do godnego pochówku, a rodzina prawo do informacji, że ich syn/mąż to nie zaginiony, a poległy". "Rosjan też to się tyczy. To, co nas od nich odróżnia, to między innymi poszanowanie takich rzeczy, jak prawa jeńców wojennych, prawo do godnego pochówku, itp." - podkreślił.