Chociaż szczegóły planu zwycięstwa znane są jak na razie tylko nielicznym liderom państw Zachodu, w środę Zełenski zaprezentował go podczas swojego wystąpienia w ukraińskim parlamencie. Głos w kwestii tego, na jakich warunkach Kijów chce zakończyć wojnę wszczętą przez Rosję, zabrał doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy .

Wojna w Ukrainie. Podolak o planie zwycięstwa: To nie kwestia wyzwolenia wszystkich terytoriów

Mychajło Podolak zaznaczył, że plan zwycięstwa Ukrainy "nie przewiduje wyzwolenia wszystkich okupowanych terytoriów" za pomocą środków militarnych. - Prezydent wielokrotnie to powtarzał - to nie jest kwestia wyzwolenia wszystkich terytoriów środkami wojskowymi. Jest to plan wymuszenia na Rosji - stworzenia warunków, w których cena dla Moskwy będzie zbyt wysoka, aby nadal pozostać na kawałku ukraińskiego terytorium - mówił.