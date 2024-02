Podczas narady w Paryżu zachodni liderzy dyskutowali na temat większego zaangażowania w wojnie na wschodzie. Emmanuel Macron miał namawiać polityków do wysłania wojsk do Ukrainy "w przyszłości", jednak obecnie nie było szans na osiągnięcie konsensusu.

- Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę - powiedział Macron. We wtorek szef francuskiej dyplomacji tłumaczył wypowiedź zwierzchnika sił zbrojnych.

Francuski wojskowy: Pokerowa zagrywka Macrona

- Wobec konfrontacji z Rosją nie możemy niczego wykluczać. Weźmy przykład broni nuklearnej : jeśli od początku powiesz, że nigdy jej nie użyjesz, to możesz ją już odłożyć i zdemontować, bo nie będzie już do niczego potrzebna. Jeśli więc całkowicie wykluczysz użycie swoich sił zbrojnych to pozbawiasz się tej karty - powiedział ekspert.