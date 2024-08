Ostrzegali przed ukraińskim atakiem. Wojskowy zignorował doniesienia

Źródło bliskie Kremlowi uważa, że rosyjski wywiad od dwóch tygodni wiedział , że przygotowywany jest atak na obwód kurski - podał Bloomberg, na który powołuje się New Voice of Ukraine. Rosyjskie dowództwo zignorowało jednak te doniesienia.

Ponadto, jak czytamy, Władimir Putin nie został poinformowany o przygotowaniach do działań wojennych w regionie.

Atak na obwód kurski. Kreml miał wcześniej wiedzieć o przygotowaniach

Rosja. Atak na obwód kurski. Stan wyjątkowy i ewakuacja ludności

Do ataku armii ukraińskiej na obwód kurski w Rosji doszło we wtorek. To pierwsze od 1941 roku wtargnięcie obcych wojsk na terytorium rosyjskie. Według źródeł rosyjskich granicę przekroczyło około tysiąca ukraińskich żołnierzy, którzy wspierani są przez czołgi, pojazdy opancerzone, drony i artylerię.