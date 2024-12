- Zapewnią Ukrainie kluczowy zastrzyk wsparcia, gdy broni ona swojego kraju przed niesprowokowaną agresją - przekazała sekretarz skarbu Janet L. Yellen. Ogłoszona we wtorek wypłata 20 miliardów dolarów to część pakietu pożyczek o łącznej wartości 50 miliardów , który przekażą Kijowowi państwa z grupy G7 .

Wojna w Ukrainie. Potężne środki z USA. Zapłacą Rosjanie

Amerykanie wskazali także, że w połączeniu z amerykańską pomocą w zakresie bezpieczeństwa, działania te jeszcze skuteczniej przygotują Ukrainę do obrony suwerenności i doprowadzenia do sprawiedliwego pokoju. Dodano także, że Putin liczy na to, iż Zachód się zmęczy i wycofa. "Dzięki jedności G7 wysyłamy wyraźny sygnał determinacji, zmuszając Rosję, by ponosiła coraz większe koszty swojej nielegalnej wojny" - przekazano.