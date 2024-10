Wojna w Ukrainie. Ekspert o planie Rosjan w obwodzie kurskim

Według Wasyla Pechnio rosyjskie dowództwo wojskowe we współpracy z propagandystami niemal całkowicie wymazało kwestię walk w obwodzie kurskim z mediów . Jednocześnie zapewniają, że sytuacja wróci do normalności do 1 lutego przyszłego roku.

- Teraz Rosjanie próbują nas wciągnąć w pułapkę, żebyśmy wrzucili więcej swoich rezerw do obwodu kurskiego. Chcą zrobić coś podobnego, co udało nam się zrobić na północy obwodu charkowskiego. I widzę, że my też to robimy, staramy się tak manewrować, żeby ta operacja nie była dla nas zbyt kosztowna - dodał.