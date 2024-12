Wojna w Ukrainie. Jakie straty Rosjan?

Służby medyczne ciągle udzielają pomocy rannym żołnierzom. Zełenski zasugerował, że około 50 proc. poszkodowanych wraca do służby .

Ukraina-Rosja. Nowe dane Zełenskiego. Zaniżył ukraińskie straty?

Portal Meduza podkreślił, że do danych podawanych przez Zełenskiego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie . Lista sporządzona na podstawie nekrologów i pośmiertnych odznaczeń wskazuje, że na froncie zginęło 60 tys. Ukraińców .

W przypadku Rosjan - w oparciu o analizę baz spadkowych - do lipca miało zginąć 120 tys. bojowników. Ze wstępnych szacunków wynika, że do grudnia liczba ta mogła wzrosnąć do 155-160 tys. ludzi.