Ciemny, duszący dym unoszący się nad Charkowem to dla okolicznych mieszkańców codzienność. Jak wyjaśnił Iwanow, miejskie służby i straż pożarna zabezpieczają drogi, w tym obwodnicę, aby ogień nie podszedł do miasta.

Iwanow podinformował, że z powodu takiej taktyki sił rosyjskich tylko we wrześniu w Charkowie zginął jeden strażak , a trzech innych zostało rannych. - Rosjanie często ostrzeliwują jedno miejsce dwukrotnie. Pierwszy raz, by wywołać pożar, i drugi, kiedy przyjeżdża straż pożarna - wyjaśnił.

Dodał, że strażak, który zginął we wrześniu, jest ofiarą takiego powtórnego ostrzału. - Walczył ze strażakami na miejscu i dał znak swojemu zespołowi, aby się schowali. Sam poniósł śmierć. Najczęściej siły rosyjskie wykorzystują do takich działań bomby naprowadzające KAB-y - powiedział Iwanow.

Rosjanie ostrzeliwują lasy. Płomienie przenoszą się na pobliskie wsie

Pożary lasów. Ukraińcy liczą straty

Jak informuje na swojej stronie Państwowa Agencja Zasobów Leśnych Ukrainy, do pierwszego września wartość szkód i strat na terenach leśnych, wywołana działaniami wojennymi, wynosi 8,1 mld hrywien (ok. 760 mln zł - red.). Największe straty poniósł obwód charkowski - ponad 3,3 mld hrywien (ok. 31 mln zł - red.), z czego 3,15 mld hrywien to skutek pożarów lasów.