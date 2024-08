Nie chcą "karmić machiny wojennej". Drastyczny krok wobec Rosji

- Towary, które pozwalają Rosji prowadzić wojnę z Ukrainą , podważają bezpieczeństwo Europy i Estonii, nie powinny być tam importowane - powiedziała w czwartek premier Estonii Kristen Michal, cytowana przez portal The Moscow Times.

Rosja. Estonia donosi o "ohydnych rzeczach" transportowanych przez granicę

- Kraje trzecie są deklarowane jako miejsca docelowe, ale my w to nie wierzymy. A życie pokazało, że towary te nie docierają do miejsca przeznaczenia - powiedział Jurgen Ligi, minister finansów Estonii. Dodał, że w ładunkach znajdują się "naprawdę ohydne rzeczy" takie jak np. towary wojskowe, towary podwójnego zastosowania oraz duże ilości gotówki.