"Uważamy za bezpodstawne twierdzenia wicepremiera, ministra cyfryzacji RP Krzysztofa Gawkowskiego, dotyczące rzekomego dążenia prezydenta Ukrainy do wciągnięcia Polski w wojnę z Rosją poprzez zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy - oświadczyło MSZ Ukrainy w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Wojna w Ukrainie. Kijów komentuje słowa Gawkowskiego. "Co najmniej niedopuszczalne"

W komunikacie zaznaczono też, że biorąc pod uwagę liczne prowokacje, cyberataki i naruszenia suwerennej przestrzeni powietrznej Polski i innych krajów europejskich przez rosyjskie rakiety i drony, "mówienie o rzekomym dążeniu Ukrainy do wciągnięcia Polski lub innych krajów w wojnę jest co najmniej niedopuszczalne ".

MSZ Ukrainy oceniło, że opór jej armii przeciw agresji Rosji zapobiega rozszerzaniu się wojny i potencjalnym zagrożeniom militarnym dla Polski. "Jesteśmy przekonani, że w obliczu trwającej rosyjskiej agresji ważne jest zachowanie i wzmocnienie solidarności między Ukrainą a Polską . Do tego właśnie zmierza polityka ukraińskiego rządu. Ufamy, że polski rząd podziela ten cel " - oświadczyła ukraińska dyplomacja.

Przypomnijmy, że poniedziałek Krzysztof Gawkowski powiedział, iż " Wołodymyr Zełenski chce wciągnąć Polskę do wojny z Rosją" . - Mam wrażenie, że ostatnie słowa, które padają z ust prezydenta Zełenskiego, są niegodne polityka , który Polsce wiele zawdzięcza. Przekazany sprzęt, zaopiekowani obywatele, Polska wielkim przyjacielem Ukrainy, hubem transportu. Wydawało mi się, że w takich sytuacjach mówi się do kogoś "dziękuję", a nie się nagabuje - mówił wicepremier.

Wojna w Ukrainie. Nalegają na zestrzeliwanie rakiet. Kijów prosił o polskie MiG-i

Wcześniej prezydent Ukrainy skrytykował Polskę, mówiąc m.in., że Kijów bezskutecznie prosił Warszawę o ochronę magazynów gazu w Stryju. Wołodymyr Zełenski, cytowany przez portal RBK Ukraina, mówił m.in.: - Uzgodniliśmy z NATO wysłanie samolotów sojuszniczych do Polski , by Warszawa mogła przekazać Kijowowi stare myśliwce MiG-29. Tak się jednak nie stało. Wskazywał też, że Ukraina ma dobre stosunki sąsiedzkie z Polską. - Istnieją różne wyzwania, stale prosiliśmy Polskę o zestrzeliwanie rakiet zmierzających w kierunku Polski. W Stryju mamy magazyny gazu, zależą od niego dostawy dla całego kraju, nasze życie - dodał.

Według niego Ukraina poprosiła Polskę o ochronę tego miasta w obwodzie lwowskim, bo sama nie ma wystarczającej ilości sprzętu . - Co robią Polacy? Czy zestrzeliwują rakiety? Nie. Polacy powiedzieli, że są gotowi to robić, jeśli taką decyzję podejmie NATO - dodał.

Zełenski mówił też, że uzgodnił z ówczesnym sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, że do października do Polski zostanie skierowana "misja policyjna". - To są samoloty NATO. Naprawdę chcieliśmy otrzymać MiG-i od Polski, ale nie mogli nam ich dać, ponieważ nie mieli wystarczającej liczby własnych. Dlatego uzgodniliśmy z NATO, że wyślą im misję policyjną, tak jak naszym bałtyckim przyjaciołom - mówił.