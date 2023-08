Łukaszenka odpowiada na oskarżenia. "Śmieszne, nie martwię się"

- To jest po prostu śmieszne, absolutnie się o to nie martwię - mówił Alaksandr Łukaszenka, odnosząc się do pytań o "pobyt" dzieci z Ukrainy na Białorusi. Reżimowy przywódca podczas wystąpienia w Mińsku poradził Zachodowi, aby zajął się problemem wywozu dzieci z Ukrainy "w celu pozyskiwania organów".