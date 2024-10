Południowokoreański wywiad ujawnił, że do tej pory Pjongjang wysłał Moskwie około trzech tysięcy żołnierzy. Jednocześnie reżim dokłada wszelkich starań, by wieść o zesłaniach do Rosji nie rozeszła się. W tym celu Korea Północna ma przesiedlać i izolować rodziny "wybranych" wojskowych. Według Seulu Kim Dzong Un obiecał Putinowi, że do końca grudnia przekaże mu około 10 tys. swoich bojowników.