"Nie ukrywajcie się". Zełenski apeluje do NATO

Ukraina ma informacje o przygotowaniu dwóch jednostek - prawdopodobnie do 12 tys. żołnierzy Korei Północnej, którzy mają stanąć w wojnie u boku rosyjskich sił - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników, by nie ukrywali się przed wyzwaniem. Dodał, że jego kraj wie, jak na nie odpowiedzieć.