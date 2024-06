Kluczowa pomoc dla Ukraińców. Pierwsza partia już dotarła

"Do Ukrainy dotarła pierwsza partia amunicji z naszej inicjatywy" - napisał w mediach społecznościowych premier Czech Petr Fiala. Wcześniej zapowiedziano, że do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy, dzięki współpracy blisko 20 krajów, trafi ponad 500 tysięcy sztuk różnego typu amunicji. To zasoby krytycznie potrzebne na froncie.