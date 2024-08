"Gubernator obwodu rostowskiego przekazał, że system obrony powietrznej 'odparł atak drona'. Ale rzekomo z powodu spadających odłamków zapalił się olej napędowy w magazynach przemysłowych " - czytamy we wpisie opatrzonym zdjęciami pożaru.

Wojna w Ukrainie. Seria ataków na rosyjską infrastrukturę

To nie pierwszy raz, gdy płonie infrastruktura krytyczna w Rosji. Od pewnego czasu Kreml ma do czynienia z serią ataków na magazyny amunicji i inne obiekty, których ostrzał prowadzi do pożarów.