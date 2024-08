Straż pożarna została zadysponowana do zdarzenia w piątek ok. godz. 9:30. Dwóch rannych pracowników zakładów Diehl Defence w Troisdorf - w wieku 26 i 61 lat - zdołało opuścić budynek o własnych siłach - podał dziennik "Bild". Poszkodowani zostali opatrzeni na miejscu przez ratowników i przetransportowani helikopterem do pobliskich szpitali.