Wojna w Ukrainie wkracza teraz w trzecią fazę, fazę "wyboru", w której to decydującą rolę odegra postawa europejskich państw - wynika z analizy jednego z byłych brytyjskich generałów Richarda Barronsa. Wojskowy uważa, że Ukraina ma zdolności, żeby wygrać wojnę, ale obecnie jest zbyt słaba. - To kwestia co najmniej dwóch lat - ocenia. W rozmowie wskazał także na trzy scenariusze ukraińskiej kontrofensywy, podkreślając, że na jeden z nich "Kijów się na pewno nie zgodzi". Z kolei oceniając postawę Zachodu stwierdził, że to brak stanowczej reakcji po aneksji Krymu w 2014 roku mógł doprowadzić do wybuchu pełnoskalowej wojny osiem lat później.