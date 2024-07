Broń NATO w rękach Rosjan? Media: Przechwycono głowicę Storm Shadow

Informacje o rzekomym zdobyciu głowicy pojawiły się wraz z materiałem wideo, na którym widoczny jest rosyjski inżynier wojskowy, wskazujący na szary przedmiot wielkości butli gazowej . Mężczyzna przekonuje, że jest to głowica penetrująca z rakiety Storm Shadow.

- Górna część to tzw. czapka, następnie ładunek główny, a na końcu główna głowica bojowa. Jest to konieczne do pierwotnej penetracji przeszkody (...) W wyniku działania ładunku kumulacyjnego powstają dziury, w które wnika głowica inercyjna i następuje eksplozja - tłumaczy.