Prezydent Joe Biden zezwolił na przekazanie Ukrainie min przeciwpiechotnych , ma to wzmocnić obronę tego kraju przed rosyjskimi atakami - poinformował we wtorek "Washington Post".

Wojna w Ukrainie. Media o kroku Joe Bidena

Ukraina. Miny przeciwpiechotne z USA dla Kijowa?

Powołując się na amerykańskiego urzędnika wysokiego szczebla dziennik wyjaśnia, że ten rodzaj min przeciwpiechotnych jest "nietrwały" . Ulegają samozniszczeniu lub tracą ładunek baterii, co powoduje, że stają się nieaktywne w ciągu kilku dni lub tygodni. Redukuje to zagrożenie dla cywilów . Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że zgoda prezydenta USA ma na celu "zahamowanie postępów rosyjskich wojsk lądowych".

Już wcześniej Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie inny rodzaj min przeciwpiechotnych tzw. Claymores . Są rozstawiane nad ziemią i odpalane przez operatora. Jeśli są prawidłowo używane, zezwala na to konwencja o zakazie min.

Moskwa na liniach frontu również rozmieściła miny przeciwpiechotne. Utrudnia to Ukrainie postępy w odzyskiwaniu własnego terytorium - podkreśla "Washington Post".

Wojna w Ukrainie. Ruch Bidena, ostra reakcja Kremla

Decyzja o przekazaniu Ukrainie min przeciwpiechotnych to kolejna taka decyzja w ciągu ostatniego tygodnia. Kilka dni temu Joe Biden dał zielone światło Ukrainie na użycie pocisków ATACMS w głąb Rosji. Ukraina od dawna ubiegała się o takie pozwolenie. We wtorek Kijów miał użyć broni pierwszy raz do zaatakowania oddalonych rosyjskich celów.