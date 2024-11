- Broń, do której użycia prezydent Biden upoważnił Ukrainę, da jej większą zdolność do obrony i miejmy nadzieję, że pozwoli Federacji Rosyjskiej zrozumieć, że użycie siły w celu zajęcia terytorium Ukrainy nie zakończy się sukcesem - przekazał asystent sekretarza stanu USA ds. półkuli zachodniej Brian Nichols w wywiadzie dla "O Globo". To pierwsze oficjalne potwierdzenie zezwolenia na użycie broni przez stronę amerykańską. Z nieoficjalnych informacji RBC Ukraina wynika, że wojsko ukraińskie już przeprowadziło pierwszy atak systemem ATACMS, 130 km od granicy ukraińsko-rosyjskiej.