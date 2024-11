"To bezprecedensowa eskalacja napięcia" - napisał słowacki premier w reakcji na decyzję Joe Bidena o udzieleniu Ukrainie zgody na używanie amerykańskiej broni dalekiego zasięgu przeciwko Rosji. Robert Fico zaznaczył, że działanie Waszyngtonu doprowadzi do dalszego "wzajemnego zabijania się Słowian". Bratysława, podobnie jak Budapeszt, dąży do zamrożenia konfliktu i opowiada się przeciwko militarnej pomocy Ukrainie.