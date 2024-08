Wojna w Ukrainie. Josep Borrell ponawia pilny apel

Po poniedziałkowym uderzeniu, kiedy to Rosjanie wzięli na celownik obiekty energetyczne, zginęło co najmniej siedem osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Wojna w Ukrainie a zachodnia broń. Trwa impas

Apel Borrella wpisuje się w stanowisko od dawna prezentowane przez Kijów. Ukraińskie władze od samego początku argumentują, że użycie broni dalekiego zasięgu do niszczenia rosyjskiego sprzętu zahamuje moskiewską napaść. Tymczasem zachodni partnerzy obawiają się, że uderzenia w głąb Rosji doprowadzić mogą do eskalacji. Choć niektóre restrykcje zniesiono, to USA czy Wielka Brytania wciąż zabraniają atakowania w Rosji pociskami ATACMS czy Storm Shadow - przypomniał The Kyiv Independent.