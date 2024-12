Ambasada USA w Kijowie wydała "alert bezpieczeństwa". Apelują do obywateli

Komunikat ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie pojawił się na oficjalnej stronie internetowej w niedzielę. Zaapelowano do obywateli USA przebywających w Ukrainie , aby ci zachowali wzmożoną ostrożność .

Wojna w Ukrainie. Ambasada USA w Kijowie apeluje do obywateli. Podano powód

Co więcej, w komunikacie dodano, iż obywatele USA powinni przestrzegać wszystkich godzin policyjnych rządu i "szybko stosować się do instrukcji oraz szukać schronienia podczas alarmów powietrznych".

Strona amerykańska przypomniała ponadto swoim obywatelom o kilku działaniach, które powinni podjąć. Wskazano m.in., aby znali lokalizacje schronów , zanim dojdzie do ataku, pobrali aplikacje pokazujące na bieżąco, gdzie aktualnie uderzają Rosjanie na terenie Ukrainy, śledzili lokalne media, a także żeby posiadali zapasy wody i jedzenia.

Wojna w Ukrainie. Kolejny taki komunikat z USA. Ostrzegano, zanim doszło do uderzenia

Do ataku na Dniepr, w którym Federacja Rosyjska wykorzystała nowy rodzaj broni, doszło rankiem 21 listopada. Z początkowych doniesień mediów wynikało, że okupanci zaatakowali międzykontynentalną rakietą balistyczną (ICBM).

Niedługo później okazało się jednak, że do ostrzału Rosjanie wykorzystali nowy eksperymentalny pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Ma on być zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych.