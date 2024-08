Wojna na Ukrainie. Zamknięto Most Krymski, jednostka na dnie

Jak dodał, że most został zamknięty na 40 minut. "Wygląda na to, że trafiony został prom i jakiś łatwopalny ładunek" - czytamy. Te same informacje podał serwis Meduza, powołując się na kanał w sieci "Krymskij Wietier".