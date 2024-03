Uczniowie przystępujący do matury muszą napisać egzamin z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język nowożytny). Co więcej, obowiązkowe jest przystąpienie do przynajmniej jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz egzaminu ustnego z języka polskiego i języka nowożytnego.