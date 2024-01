Matura 2024. Kiedy egzaminy? Harmonogram

Egzaminy ustne zaplanowano na dwa okresy: od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Ważne jest, aby uczniowie zwracali też uwagę na komunikaty przekazywane przez nauczycieli , którzy będą informować ich o dokładnych datach poszczególnych egzaminów.

Matura 2024. Wymagania egzaminacyjne

W 2024 roku maturzyści stoją przed obowiązkiem przystąpienia do czterech egzaminów pisemnych . Trzy z nich są na poziomie podstawowym i obejmują język polski, matematykę oraz nowożytny język obcy. Dodatkowo każdy uczeń musi wybrać jeden przedmiot, z którego przystąpi do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Ten wybór jest kluczowy, ponieważ może wpłynąć na możliwości kontynuowania nauki po maturze .

Oprócz części pisemnej maturzyści są zobowiązani do zdania dwóch egzaminów ustnych : z języka polskiego i z nowożytnego języka obcego. Co istotne, uczniowie mają możliwość przystąpienia do dodatkowych egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z takich przedmiotów jak biologia, historia, fizyka, chemia, informatyka, geografia, historia sztuki, historia muzyki czy filozofia.

Kiedy wyniki matur 2024?

Podobnie jak w trzech poprzednich latach, z uwagi na konieczność adaptacji do nauczania zdalnego, egzamin maturalny w 2024 roku będzie przeprowadzany na podstawie specjalnie dostosowanych wymagań egzaminacyjnych. To podejście różni się od tradycyjnego, gdzie egzaminy maturalne były oparte bezpośrednio na wymaganiach wynikających z podstawy programowej. Zmiana ta jest odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na edukację, co wymagało od uczniów i nauczycieli przystosowania się do nowych warunków nauczania.