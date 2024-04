Matura 2024. Czy można wziąć telefon na maturę?

Konsekwencją wniesienia na salę urządzeń podanych przez CKE jest unieważnienie egzaminu danej osoby, niezależnie od tego czy korzystała z telefonu, czy po prostu miała go przy sobie . Co oznacza unieważnienie egzaminu?

Matura 2024. Co grozi za zabranie telefonu na salę egzaminacyjną?

W sytuacji, kiedy unieważniona zostaje matura obowiązkowa, oznacza to, że egzamin został niezdany. Co więcej, dana osoba nie ma możliwości podejścia do matury w terminie poprawkowym - musi ona zaczekać do kolejnego roku, aby do niej przystąpić.