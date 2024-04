Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że dla uczniów kończących szkoły średnie zostały ostatnie chwile na przygotowania. Pisemne egzaminy z języka polskiego odbędą się 7 i 20 maja. Lista lektur wymaganych do zaliczenia egzaminu jest dość długa i warto się z nią zapoznać, by uzupełnić potencjalne zaległości. Przedstawiamy kluczowe dzieła literackie, które uczniowie muszą znać podczas matury.