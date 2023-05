W czwartek absolwenci szkół średnich pisali obowiązkową maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Rozpoczęli o godzinie 9.

Matura 2023 z polskiego. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi w nowej formule

Matura 2023 z polskiego. Tu publikujemy odpowiedzi w starej formule

W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących to pierwszy rocznik, który uczył się w ośmioletniej szkole podstawowej i w czteroletnim liceum - oni zdają egzamin w nowej formule. Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który był w gimnazjum i kończy czteroletnie technikum. Zdają oni maturę w starej formule.

Z pierwszych informacji, które Interia uzyskała od samych maturzystów, wiemy, że jeśli chodzi o maturę w starej formule maturzyści mieli do wyboru wypracowanie na temat "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego i "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Jeden z tematów brzmiał: "Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka" i tu punktem wyjścia do rozważań był fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Drugi temat to: "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń" z podanym fragmentem "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

Z kolei zdający maturę w nowej formule mogli wybierać między tematami: "Człowiek - istota sprzeczności" oraz "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?".

Więcej o tematach z języka polskiego pisaliśmy tutaj.

Matura 2023. Minister ocenia egzamin z polskiego

Interia zapytała Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki o to, jak ocenia tematy z języka polskiego i czy jego zdaniem były one trudne.

- Trudne jest to, czego nie umiemy, więc każdy pewnie będzie oceniał te tematy inaczej - mówi Interii minister Czarnek. - "Pan Tadeusz" czy "Przedwiośnie" to lektury, które pewnie większość maturzystów zna, więc mogła się do nich przygotować - podkreśla.

Matura 2023. Rozpoczęcie bez komplikacji

Szef resortu edukacji i nauki dodaje, że bardzo cieszy go fakt, że w tym roku rozpoczęcie matur przebiegło o czasie, sprawnie i bez komplikacji. Przypomina, że w poprzednich latach zdarzały się informacje, które opóźniały rozpoczęcie matur, były też przypadki wycieku tematów.

- Cieszę się, że tego wszystkiego udało się w tym roku uniknąć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili - zaznacza.

Matura 2023. Język polski - który temat wybrałby minister

Na pytanie, które tematy są bliższe jemu samemu, minister odpowiada bez wahania. - Mając do wyboru "Przedwiośnie" i "Pana Tadeusza", postawiłbym raczej na Mickiewicza, choć myślę, że i z "Przedwiośniem" dałbym sobie radę - ocenia.

W przypadku tzw. nowej formuły wskazuje, że ciekawszy wydaje mu się temat o tym, co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem. - To taki temat do napisania z marszu, dający większe pole do popisu - uważa minister Czarnek.

Jak zdał maturę minister

Przy okazji wspomina też własną maturę. - Zapamiętałem pisemną maturę z historii. Pisałem wówczas pracę na temat "Polski trzech Bolesławów: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego". Poszło mi bardzo dobrze, bo dostałem piątkę i byłem zwolniony z egzaminu ustnego - wspomina minister Czarnek.

Także z ustnej matury z języka niemieckiego szef MEiN dostał piątkę. Tylko z języka polskiego była czwórka. - Z pisemnego i ustnego polskiego miałem czwórki. Pamiętam, że na egzaminie ustnym analizowałem "Bogurodzicę" - wspomina.

Przemysław Czarnek mówi dziś, że podchodząc do matury, wiedział już, że chce iść na studia prawnicze. Tak też się stało, ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

"Stres bywa twórczy"

Na kolejne dni matur minister Czarnek ma dla wszystkich maturzystów radę, by już nie przesadzali z nauką, lecz raczej postawili na wyciszenie i lekki odpoczynek.

- Apeluję też, by nie bać się stresu, bo bywa on twórczy i jest czymś naturalnym przy okazji tak ważnych egzaminów - mówi. - Trzymam za naszych maturzystów kciuki i wierzę, że wyniki, które osiągną będą dla nich satysfakcjonujące. Czego wszystkim bardzo życzę - mówi.