Matura z fizyki zakończona. Odpowiedzi i arkusze CKE w Interii

Fizyka jest przedmiotem dodatkowym. Oznacza to, że egzamin odbywa się wyłącznie na poziomie rozszerzony, żeby do niego podejść zdający musieli wyrazić taką wolę. Nie ma też minimalnej liczby punktów, którą należy uzyskać, by zdać maturę z fizyki. Warto jednak zawalczyć o jak najlepszy wyniki, który może być przepustką na studia.

A co jeśli maturzysta uzna, że mógł zostać niesprawiedliwie oceniony? Ma prawo zobaczyć swój arkusz maturalny i jeśli uzna to za konieczne - odwołać się od wyniku. Jak to zrobić? Przeczytaj: Odwołanie od wyniku matury 2023 krok po kroku

Reklama

Matura 2023: Fizyka - u nas arkusze CKE i odpowiedzi

Maturzyści, jeśli jeszcze dziś chcecie zobaczyć, jak rozwiązać zadania, z którymi mierzyliście się przed południem na maturze z fizyki bądźcie z Interią. O godzinie 14:00 zamieścimy oryginalne arkusze CKE, a tuż po nich pojawią się kolejne rozwiązania. Wszystko w raporcie: "Matura 2023. Arkusze" .

Fizyka jest jednym z ostatnich egzaminów w sesji matur 2023. Od 4 maja publikujemy dla was arkusze CKE wraz z propozycjami odpowiedzi (zarówno w formule 2023 jak i 2015). Znajdziecie u nas m.in.:

Matura 2023: Angielski poziom rozszerzony. Arkusze CKE i odpowiedzi

WOS. Arkusz CKE i odpowiedzi. Matura 2023

MATURA 2023: Historia rozszerzona. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2023. Matematyka rozszerzona. Arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusz CKE i odpowiedzi - matura 2023 z biologii. Formuła 2015

MATURA 2023: Geografia poziom rozszerzony. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi, formuła 2023

Matura 2023 z fizyki. Ile osób zdawało?

W całym kraju do matury z fizyki podeszło w piątek ponad 19 tys. osób. Fizyka jest na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 12 tys. absolwentów LO, czyli 7,6 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na szóstym miejscu (chce ją zdawać ok. 6,2 tys. absolwentów T i BSII, czyli 5,4 proc. z nich).

Dodatkowo maturę z fizyki piszą też absolwenci z lat poprzednich (którzy np. chcą poprawić swój wynik). Jest ich w sumie ponad 1,3 tys.