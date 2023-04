Maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym w nowej formule 2023 zdawać będzie ponad 49 tys. abiturientów. Egzamin odbędzie się 12 maja o godz. 9.

Edyta Sidor-Banaszek, egzaminatorka i nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu wskazuje, że forma egzaminu na rozszerzeniu właściwie się nie zmieniła, poza tym, że nie ma zadań zamkniętych i kodowanych. - W arkuszu znajdą się tylko zadania otwarte, będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania - wymienia.

Matura 2023, matematyka, rozszerzenie. "Przyjmij taktykę"

Pierwsza wskazówka matematyczki brzmi: - Przyjmij taktykę. Przejrzyj arkusz i rozplanuj sobie kolejność wykonywania zadań. Zacznij od tych, w których czujesz się pewnie.

- Uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z równaniami: kwadratowym z parametrem, wielomianowym z parametrem i trygonometrycznym. Od nich powinni zacząć. Po wykonaniu tych zadań, które nie sprawiają trudności, należy zabrać się za te, które są wysoko punktowane. To na przykład zadania z optymalizacji wykorzystujące rachunek różniczkowy. Tu należy pamiętać o dziedzinie - przypomina nauczycielka.

Analogicznie, trudniejsze zadania najlepiej robić w ostatniej kolejności. - To chociażby kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. W dalszej kolejności warto zmierzyć się z dowodem algebraicznym. Co roku jest on właściwie ten sam: wykorzystujący albo metodę grupowania, albo wzór skróconego mnożenia. Na sam koniec zostaw sobie geometrię. Stereometria na pewno będzie, warto przypomnieć sobie przekroje. Później zabrać się za planimetrię i dowód z geometrii. One często nie są trudne, ale trzeba wpaść na pomysł. A tu towarzyszy uczniom stres, więc jak już mają policzone pewniaki, to mogą na spokojnie poświęcić czas zadaniom z planimetrii - wskazuje Edyta Sidor-Banaszek.

W jej ocenie do tej matury trzeba podejść nie tylko taktycznie, ale w miarę możliwości ze spokojem, uważnością. - Nawet w domu jeszcze przed maturą można zrobić rozpiskę, które zadania idą nam najlepiej, a które gorzej i zgodnie z nią rozwiązywać ten arkusz - radzi nauczycielka i egzaminatorka.

Matura z matematyki. Rozwiązuj próbne arkusze na czas

Kamila, autorka kursów przygotowujących do matury z matematyki i egzaminu ósmoklasisty o nazwie Matematyka Gryzie, podkreśla: - Każdy, kto podchodzi do rozszerzenia, marzy o napisaniu matury na jak najwyższym poziomie. Zmiany, jakie CKE publikuje, nie ułatwiają uzyskania tego wyniku. Jest jednak kilka rad, które mogą pomóc.

- Należy przerobić dokładnie wszystkie publikacje, jakie CKE przygotowało dla zdających maturę rozszerzoną: przykładowy arkusz, próbny arkusz czyli test diagnostyczny z grudnia, zbiór zadań i informator. Łatwo znaleźć w nich zadania powtarzające się, takie jak zadanie z funkcji kwadratowej z parametrem, zadania optymalizacyjne czy też równania trygonometryczne, a także zadanie z logarytmem - zauważa.

I wskazuje: - Aby zdać dobrze maturę na poziomie rozszerzonym, trzeba naprawdę mieć wszystko w małym palcu i porządnie przyłożyć się do nauki. Warto też robić próbne arkusze, nawet z ubiegłych lat, na czas. Ustawić budzik na za trzy godziny, wziąć tablice i bez rozpraszania się rozwiązywać zadania. Bardzo często maturzyści po rozszerzeniu mówią mi, że zabrakło im czasu. To dlatego, że w szkołach jest mało takich próbnych egzaminów przeprowadzanych. A przecież maturzysta może sam to zrobić w domu. Później taki arkusz powinien sobie sprawdzić, będąc niejako swoim własnym egzaminatorem i zaznaczając to, co nie wyszło, jakimś kolorem. Powinien też do tego arkusza co jakiś czas wracać, analizując to, co się nie udało i poprawiając swoje błędy.

W ocenie Kamili ten egzamin nie będzie trudniejszy, niż w ubiegłych latach. - Wyzwaniem jest to, że faktycznie jest nieco inny, ale zakres materiału wcale nie jest obszerniejszy. Myślę, że maturzyści powinni sobie poradzić - podsumowuje.

