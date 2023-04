Spis treści: 01 Matura 2023. Egzamin z języka polskiego w starej formule

02 Matura 2023. Egzamin z języka polskiego w nowej formule

03 Nowa matura 2023 ustna z polskiego. Co się zmieni?

Matura 2023. Egzamin z języka polskiego w starej formule

Określenie "stara formuła" to tak naprawdę nazwa formuły 2015, która funkcjonowała do 2022 roku. Wymagania w niej zawarte będą dotyczyć absolwentów 3-letnich liceów ogólnokształcących oraz 4-letnich techników. Chodzi o młodzież, która uczęszczała do szkół ponadgimnazjalnych, przed reformą edukacji.

Absolwenci zdający pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w "starej formule", będą mieli do wykorzystania 170 minut na poziomie podstawowym oraz 180 minut na rozszerzonym. Na maturze obowiązuje ich także dłuższa lista lektur obowiązkowych oraz trzy tematy do wyboru w przypadku pisania wypracowania na poziomie podstawowym. W formule 2015 egzamin maturalny z języka polskiego będzie obejmował od 11 do 13 zadań oraz wypracowanie. Na poziomie podstawowym możliwych do zdobycia będzie 70 punktów, natomiast na rozszerzonym - 40.

W przypadku ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, absolwenci w "starej formule" będą musieli wylosować zadanie, w którym znajdzie się polecenie oraz tekst. W puli do wylosowania znajdą się trzy rodzaje tekstów: o języku, literackie i ikoniczne.

Matura 2023. Egzamin z języka polskiego w nowej formule

Uczniowie podchodzący do egzaminów maturalnych w "nowej formule" są czasami określani jako "maturzyści po podstawówce". Absolwenci zdający pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023 będą mieli przede wszystkim skróconą listę lektur obowiązkowych, co jest jedną z największych zmian, jeśli chodzi o przygotowanie się do matury. Ponadto w "nowej formule" został znacznie wydłużony czas trwania egzaminów — 240 minut w przypadku poziomu podstawowego oraz 210 dla rozszerzonego.

Zmniejszona została maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, która w formule 2023 wynosi: 60 dla pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz 35 dla poziomu rozszerzonego. Ponadto wzrośnie możliwa do umieszczenia liczba zadań na egzaminie w części testowej (od 11 do 22), a także zostały ustalone minimalne długości wypracować - 300 wyrazów dla poziomu podstawowego oraz 500 dla rozszerzonego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła również nowe zasady dotyczące pisania wypracować na maturze w formule 2023 oraz inne niż dotychczasowe rodzaje tekstów: historycznoliteracki, kontekst oraz notatkę syntezującą.

Nowa matura 2023 ustna z polskiego. Co się zmieni?

"Maturzyści po podstawówce" będą również podchodzić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w innej formie niż dotychczas. W ich przypadku powstała pula zadań jawnych, z której będą musieli wylosować dwa zadania. Jedno z nich będzie dotyczyło sprawdzenia znajomości treści, a także problematyki jednej z lektur obowiązkowych. W drugim przypadku konieczne będzie wykonanie polecenia na podstawie dołączonego do niego teksty (literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego). Drugie zadanie możne dotyczyć nie tylko literatury, ale także dzieła sztuki bądź języka.

