- Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - jak wiemy od pana "agenta Tomka" - pod pretekstem celów operacyjnych zorganizowali wyjazd do Wiednia dla ówczesnych funkcjonariuszy CBA w celu spędzenia czasu towarzysko w domu publicznym - powiedziała Aleksandra Wiśniewska .

Posłanka dodała, że "te doniesienia o tych haniebnych i nikczemnych praktykach" uwidaczniają "patologię systemu" stworzoną przez rząd PiS. - To doprowadziło nie tylko do korupcji finansowej, ale i do korupcji moralnej oraz charakteru funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy powinni służyć obywatelom - oceniła i dodała, że w procederze próbowano "nagrodzić ich lojalność".